Эксперты сообщили о дефиците в России некоторых товаров для дома

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В России наблюдается дефицит таких товаров для дома, как шторы, скатерти, корзины для белья, мебель и некоторые виды техники европейских производителей. Об этом рассказали представители магазинов сегмента DIY и дизайнеры интерьеров, передает РИА Недвижимость.
По словам экспертов, это связано с нарушением поставок из-за пандемии коронавируса и закрытием ряда небольших магазинов.
Как отметила дизайнер Алена Власова, с недавних пор из продажи практически пропали материалы для дома европейского производства, остались, по ее словам, только китайские и отечественные.
"Невозможно купить симпатичные бюджетные карнизы для штор – только заказные или очень дорогие. <...> Даже такой банальной вещи, как корзина для белья, в настоящее время практически нет", – сказала Власова.
В интерьерной студии ELF interior, в свою очередь, рассказали, что на складах почти отсутствует бытовая техника немецкого производства. Кроме того, несколько месяцев назад у компании из-за нехватки дерева и некоторых видов пластика возникли задержки поставок корпусной мебели.
Из-за увеличения сроков поставок и дефицита фурнитуры в последнее время постоянно растет на 25–40% стоимость мебельных изделий. Об этом рассказала руководитель студии мебели и дизайна "Дени Арт" Татьяна Скворцов.
"У крупных ретейлеров ощущается острая нехватка товаров на складах, в результате чего повышается спрос на локальных производителей с более низким ценовым сегментом", – пояснила Скворцова.
Ранее сообщалось, что в удаленных районах Дальневосточного федерального округа появилась нехватка товаров первой необходимости, стройматериалов и продуктов. По данным СМИ, это вызвано задержками в портах Приморья. Так, например на Камчатку поставки задерживались почти на два месяца.
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