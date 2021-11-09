СМИ сообщили о нехватке товаров первой необходимости на Дальнем Востоке

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В удаленных районах Дальневосточного федерального округа (ДФО) появилась нехватка товаров первой необходимости, стройматериалов и продуктов. Это вызвано задержками в портах Приморья, сообщает "Коммерсант".

По данным властей Сахалинской области, в регион планируется отправка 1 100 контейнеров с грузом. Губернатор Валерий Лимаренко уточнил, что трудности возникли из-за эпидемии ковида и внезапно возросшей загрузки терминалов Приморского края.

Кроме того, к стандартным объемам грузов добавились и транзитные контейнеры из Китая. На данный момент их направляют через Владивосток, Находку и Транссиб в связи с ростом ставок фрахта, ограничениями из-за неустойчивой эпидобстановки в Поднебесной и проблемами на пограничных переходах.

Жители поселков Чукотки обратились к Владимиру Путину с петицией. Они проинформировали властей, что почти во всех населенных пунктах субъекта закончились овощи, фрукты, молочные продукты и яйца. Проверку соблюдения закона при организации завоза товаров первый необходимости в районы Крайнего Севера через порт Владивосток уже начала Приморская транспортная прокуратура.

Поставки на Камчатку задерживаются примерно на 60 дней. Власти региона отмечают, что в портах Приморья ждут отправки в этот регион 1 600 контейнеров и генеральные грузы. Министр транспорта и дорожного строительства полуострова Владимир Каюмов уточнил, что в ведомстве создана рабочая группа по контролю за поставками грузов на Дальний Восток, она взяла под контроль грузы в порту Владивосток.

В свою очередь, гендиректор группы "Шамса" (крупнейшая в регионе сеть супермаркетов и логистических складов) Рашид Шамоян отметил, что на данный момент нехватки продуктов нет, но грузы идут достаточно долго. Зампред правительства Камчатского края Тимофей Смирнов также добавил, что ситуация с доставкой основных грузов сложная, однако ни один крупный проект пока не был сорван.

Генеральный директор поставщика цемента на Камчатку "Агент Сервис ДВ" Юрий Смирнов согласен с тем, что наблюдается нехватка терминальных мощностей: порты Приморского края ставят на первое место транзитные грузы, а каботажные идут "в последнюю очередь".

Однако в порту региона его слова опровергли. Там объяснили, что отдают приоритет каботажным грузам в связи с их социальной значимостью. Руководитель коммерческого департамента порта Елена Казарина сказала, что три причала отданы внутрироссийским перевозкам. Два – внешнеторговым.

"Все суда обрабатываются с ходу, задержек нет", – уточнила Каразина, отметив, что за прошлую и текущую недели порт отправит 12 теплоходов на Камчатку, Сахалин, Магадан и Чукотку с 2 300 контейнерами.

Ранее сообщалось, что в регионах РФ возникла нехватка препаратов для вакцины от COVID-19. Однако позже данный вопрос был решен. Об этом сообщал министр здравоохранения Михаил Мурашко. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, дефицит вакцин от ковида в российских регионах может возникать из-за непостоянного ритма вакцинации, однако краткосрочную нехватку препаратов устраняют в максимально ограниченные сроки.