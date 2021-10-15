Российские магазины столкнулись с дефицитом работников – СМИ

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Российские ретейлеры столкнулись с дефицитом персонала. Речь, в частности, идет о мерчендайзерах, кассирах и администраторах магазинов, пишет газета "Коммерсант".

Специалисты сервиса HeadHunter выяснили, что число вакансий кассиров за год выросло на 196%, а администраторов – на 377%. При этом в SuperJob отмечают снижение количества резюме по этим профессиям на 12–17%.

Недостаток сотрудников отметили представители Fix Price, "Ленты" и Decathlon. В Fix Price полагают, что это связано в том числе с нехваткой трудовых мигрантов, а также оттоком с рынка работников старшего возраста из-за опасений, связанных с пандемией коронавируса. Другие представители отрасли в числе вероятных причин ситуации называют демографическую яму 90-х годов и открытие новых торговых точек.

Специалисты "Infoline – Аналитика" считают, что дефицит рабочей силы может быть вызван ее оттоком в онлайн-сегмент и службы доставки. В Delivery Club тем не менее не наблюдают значительного перехода курьеров из розницы.

Эксперты уверены, что в сложившихся условиях ретейлеры будут вынуждены инвестировать в автоматизацию процессов за счет цифровых технологий. Пока же некоторые представители отрасли рассчитывают решить проблему повышением зарплаты и пересмотром системы премий и штрафов.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о запуске пилотной программы по ввозу трудовых мигрантов из Узбекистана на российские стройки. Программа предполагает ввоз 10 тысяч жителей Центральной Азии, привитых от коронавируса вакциной "Спутник Лайт".

