Власти Москвы заявили о дефиците трудовых мигрантов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Москва испытывает нехватку примерно в 200 тысячах трудовых мигрантов. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
"Сегодня Москве не хватает порядка 200 тысяч мигрантов. И мы надеемся, что в ближайшее время ограничения на их въезд в страну будут смягчаться", – сказал чиновник.
Он объяснил, что из-за дефицита трудовых ресурсов застройщики поднимают цены: стоимость их услуг растет, поскольку рабочих приходится перекупать друг у друга.
Ранее замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин рассказал, что до конца текущего года планируется наладить механизм ввоза трудовых мигрантов, в частности организовать чартерные поезда РЖД для их перевозки в Россию.
До этого вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что правительство прорабатывает вопрос упрощенного варианта ввоза в страну трудовых мигрантов и их обязательной вакцинации. По его словам, отсутствие мигрантов – одна из важнейших проблем в строительной отрасли на данный момент, которая несет серьезные риски для российской экономики.
России не хватает 1,5 миллиона мигрантов
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