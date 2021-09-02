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Москва 24

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Транспорт

17:43

Чартерные поезда для ввоза мигрантов организуют в РФ до конца года

транспорт

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В России до конца текущего года планируется наладить механизм ввоза трудовых мигрантов, в частности организовать чартерные поезда РЖД для их перевозки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра строительства и ЖКХ РФ Никиту Стасишина.

"Мы в ближайшее время организуем поездку в Узбекистан для того, чтобы в пилотном режиме организовать тестовый отбор и вакцинацию, что нам даст в безопасном режиме проработать возможность организовать чартер через территорию Казахстана. До конца года рассчитываем полностью наладить процесс", – сказал Стасишин в кулуарах Восточного экономического форума.

В июне вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что правительство прорабатывает вопрос упрощенного варианта ввоза в страну трудовых мигрантов и их обязательной вакцинации. По его словам, отсутствие мигрантов – одна из важнейших проблем в строительной отрасли на данный момент, которая несет серьезные риски для российской экономики.

Ранее в МВД напомнили, что указ президента о запрете на выдворение иностранцев за нарушение миграционного законодательства действует до 1 октября: к этой дате иностранцы обязаны урегулировать свой правовой статус. В связи с этим пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал, что в России существует проблема нехватки трудовых мигрантов, однако решений об изменении правил въезда для них пока не принималось.

В Москве прошел круглый стол по работе с мигрантами

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