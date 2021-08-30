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Общество

14:47

Песков оценил проблему нехватки трудовых мигрантов в РФ

власть общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал актуальной программу нехватки трудовых мигрантов в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

"Проблема мигрантов – это проблема, которая действительно обсуждается. Вы знаете, что обсуждается она в правительстве. Это не совсем вопрос Кремля. Также вы знаете, что она весьма и весьма актуальна. Эта проблема не только для общепита, она и для строителей актуальна, и для других секторов экономики", – добавил пресс-секретарь президента РФ.

Песков напомнил, что на данный момент сохраняется опасность распространения коронавирусной инфекции. При этом решений об изменении правил въезда и пребывания в России для мигрантов на данный момент нет.

В МВД РФ напомнили, что указ президента о запрете на выдворение иностранцев за нарушение миграционного законодательства действует до 1 октября. К этой дате иностранцы обязаны урегулировать свой правовой статус.

В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин пообещал усилить контроль за нарушающими порядок мигрантами. В своем блоге градоначальник напомнил о нескольких резонансных случаях драк между приезжими.

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