Песков оценил проблему нехватки трудовых мигрантов в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал актуальной программу нехватки трудовых мигрантов в стране. Об этом сообщает РИА Новости.
"Проблема мигрантов – это проблема, которая действительно обсуждается. Вы знаете, что обсуждается она в правительстве. Это не совсем вопрос Кремля. Также вы знаете, что она весьма и весьма актуальна. Эта проблема не только для общепита, она и для строителей актуальна, и для других секторов экономики", – добавил пресс-секретарь президента РФ.
Песков напомнил, что на данный момент сохраняется опасность распространения коронавирусной инфекции. При этом решений об изменении правил въезда и пребывания в России для мигрантов на данный момент нет.
В МВД РФ напомнили, что указ президента о запрете на выдворение иностранцев за нарушение миграционного законодательства действует до 1 октября. К этой дате иностранцы обязаны урегулировать свой правовой статус.
В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин пообещал усилить контроль за нарушающими порядок мигрантами. В своем блоге градоначальник напомнил о нескольких резонансных случаях драк между приезжими.
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