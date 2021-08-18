Вакцинация трудовых мигрантов от COVID-19 стартовала в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Подмосковье стартовала кампания по вакцинации трудовых мигрантов от коронавируса, для реализации ее первого этапа было закуплено 100 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Главного управления региональной безопасности (ГУРБ) Московской области.

"На территории Единого миграционного центра Московской области организована вакцинация иностранных граждан против COVID-19. Под первый этап прививочной кампании закуплено 100 тысяч доз однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт", – говорится в сообщении.

Отмечается, что для вакцинации иностранцев используется специальное помещение с отдельным входом. В день планируется прививать до 1,5 тысячи мигрантов.

"В Подмосковье многие иностранные граждане работают в сфере торговли, услуг, общепита, общественного транспорта и такси. Поэтому важно чтобы они тоже получили вакцину - это позволит защитить от заражения и мигрантов, и окружающих", – заявил руководитель ГУРБ и зампред правительства Подмосковья Роман Каратаев.

Ранее сообщалось, что в Москве прививку от коронавируса сделали 68 тысяч иностранцев с момента начала кампании по вакцинации мигрантов.

Иностранных граждан вакцинируют однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт". Стоимость прививки составляет 1,3 тысячи рублей. Оплата иностранными гражданами производится с помощью специальных терминалов или централизованно работодателем.