В Москве 68 тысяч иностранцев прошли вакцинацию от COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Прививку от коронавируса в столице сделали 68 тысяч иностранцев с момента начала кампании по вакцинации мигрантов, сообщает оперативным штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Иностранных граждан вакцинируют однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт". Стоимость прививки составляет 1,3 тысячи рублей.

Оплата иностранными гражданами производится с помощью специальных терминалов или централизованно работодателем.

Ранее сообщалось, что в России подготовлена первая партия вакцины против коронавируса для иностранных студентов.

Сергей Собянин говорил, что схему вакцинации мигрантов от коронавируса в Москве планируется значительно расширить и упростить.

Вакцинация мигрантов началась в пилотном режиме по заявкам работодателей, подпадающих под требования постановления главного государственного санитарного врача Москвы. По мере отработки механизма возможность вакцинации будет распространена и на другие группы иностранных граждан, в том числе самозанятых.

Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала обеспечить в городе вакцинацию от коронавируса сотрудников сферы услуг. Уточнялось, что всего должны быть привиты 60% сотрудников столичных предприятий.

По данным Сергея Собянина, в Москве иностранные граждане составляют значительный объем работников данной сферы. Так, по его словам, в некоторых заведениях 60% – это и есть мигранты.