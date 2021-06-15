Политолог поддержал инициативу Петра Толстого о квотировании труда мигрантов

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Политолог Роман Романов поддержал заявление депутата Госдумы Петра Толстого о необходимости рационализировать миграционную политику страны, а также провести квотирование доли труда мигрантов в социально важных отраслях – здравоохранении, образовании и торговле.

"В целом если мы посмотрим на самые развитые экономики мира, то увидим одно сходство: они добились успеха не с наличием дешевой рабочей силы, а за счет развития высокотехнологичных производств и подготовки высококлассных специалистов на местах", – отметил эксперт.

Он привел в пример Японию, которая пошла по пути роботизации и усиления внутренних ресурсов. По словам Романова, там мало приезжих, мигрантов, что обеспечивает одну из самых устойчивых экономик мира.

"Страны же, которые, напротив, завозят дешевую рабочую силу, создают препятствие для развития технологий", – подчеркнул политолог.

По оценке специалиста, большой наплыв мигрантов, которые готовы трудоустроиться в РФ, бьет по населению государства. В этой связи он отметил, что органам власти необходимо делать упор на поддержке собственных граждан.

"У нас в стране уже созданы надежные инструменты контроля за незаконной миграцией, выдаются патенты трудовым мигрантам, предусмотрены штрафы для компаний, которые привлекают незаконную рабочую силу. Но мы все видим, что эти меры работают в недолжной мере", – отмечал Петр Толстой, со словами которого согласился Романов.

Вице-спикер отмечал, что квотирование поможет восстановить баланс на рынке труда, а также станет мерой, которая будет действовать в интересах граждан России. Вместе с тем он уточнял, что действовать нужно аккуратно – механизм не должен превращаться в инструмент охоты на ведьм.

Ранее Владимир Путин подписал указ, которым продлил до 30 сентября 2021 года срок временного пребывания иностранцев в России без санкций.

При этом действие данного документа не распространяется на иностранцев, освобожденных из мест лишения свободы, и тех из них, кто создает угрозу национальной безопасности России.

Кроме того, граждане Евразийского экономического союза, а также стран, с которыми у России установлен безвизовый режим, могут в период с 16 июня по 31 декабря заключать с российскими работодателями трудовые и гражданско-правовые договоры.

При этом они имеют право осуществлять трудовую деятельность до истечения сроков действия этих договоров.

