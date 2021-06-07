Кабмин планирует в первую очередь рассмотреть вакцинацию от COVID-19 трудовых мигрантов

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Кабмин прорабатывает поручение Владимира Путина по вакцинации иностранных граждан от коронавируса. Об этом сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Отмечается, что в первую очередь власти рассмотрят возможность проведения прививок трудовым мигрантам и иностранцам, которые находятся на территории РФ.

"Правительством прорабатываются поручения президента Российской Федерации, данные в рамках Петербургского международного экономического форума, о вакцинации иностранных граждан от COVID-19", – сообщили в аппарате.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что идея о вакцинации от коронавируса иностранцев будет распространяться на тех, кто проживает и работает в РФ. По словам Мурашко, иностранным гражданам предложат привиться препаратом "Спутник Лайт".

До этого Владимир Путин поручил правительству до конца июня проработать вопрос организации платной вакцинации для иностранцев. По его словам, распространена практика, когда зарубежные бизнесмены и руководители крупных европейских компаний приезжают в Россию, чтобы вакцинироваться от коронавируса.

