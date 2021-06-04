Вакцинация будет доступна тем иностранцам, которые живут в РФ – Мурашко

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Идея о вакцинации от коронавируса иностранцев будет распространяться на тех, кто проживает и работает в РФ. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Он отметил, что иностранцам предложат привиться препаратом "Спутник Лайт".

"Первое, что было озвучено для иностранных рабочих, работающих в России. Мы планируем, что "Спутник Лайт" будет доступен для них", – цитирует министра РИА Новости.

Ранее Владимир Путин поручил правительству до конца июня проработать вопрос организации платной вакцинации для иностранцев. По его словам, распространена практика, когда зарубежные бизнесмены и руководители крупных европейских компаний приезжают в Россию, чтобы вакцинироваться от коронавируса.

