Мурашко заявил о решении вопроса нехватки "Спутника Лайт" в регионах РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Вопрос с нехваткой вакцины "Спутник Лайт" в некоторых регионах России решен, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании Координационного совета по борьбе с COVID-19 при правительстве РФ.
"Вакцина доступна. Были некоторые вопросы по своевременности доставки одной из вакцин. Они в субботу – воскресенье также разрешены. И сегодня отправка идет везде", – сказал министр.
До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что вакцинацию от коронавируса необходимо организовать удобно и безопасно, без столпотворений. Он также отметил важность обеспечения регионов необходимым запасом препаратов.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дефицит вакцин от коронавируса в российских регионах может возникать из-за непостоянного ритма вакцинации, однако краткосрочную нехватку препаратов устраняют в максимально ограниченные сроки.
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