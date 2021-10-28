В России возник дефицит жизненно важного препарата – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В России не хватает препаратов с действующим веществом "иммуноглобулин человека нормальный", которые необходимы людям с первичным иммунодефицитом. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на фонд помощи больным "Подсолнух".
В фонде подчеркнули, что с начала года получили 134 обращения об отказах в обеспечении иммуноглобулином. Поддержку в срочном порядке получили 103 пациента и шесть медицинских учреждений.
Дефицит препарата заметили и в НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Замдиректора Алексей Масчана подчеркнул, что иммуноглобулина либо нет совсем, либо есть в маленьком количестве.
Производители уверяют, что перебои в поставках связаны с низкими отпускными ценами, которые, как они считают, неадекватны рынку. При этом начальные цены на закупки формируются с учетом самой низкой стоимости на отечественный препарат, поэтому выходить на тендеры с импортным товаром невыгодно.
Данные Headway Company свидетельствуют, что за последние три года доля отмененных закупок на иммуноглобулин постоянно росла. В 2019 году объем несостоявшихся тендеров составлял 825,2 миллиона рублей, а в прошлом году аукционы сорвали на 2,8 миллиарда рублей.
В российский регистр пациентов с первичным иммунодефицитом внесены 3 500 пациентов, из которых свыше 220 человек – взрослые с инвалидностью, а 650 – дети с инвалидностью.
В августе 2021 года Минпромторг России уведомил Росздравнадзор о риске возникновения "дефектуры" иммуноглобулина в регионах из-за низкой предельной отпускной цены на торгах. Тогда эксперт заявил, что дефицит препарата вызван тем, что во время пандемии снизилась активность доноров, что привело к недостатку плазмы крови. Тогда на дефицит иммуноглобулина жаловались пациенты из 80% российских регионов.
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