СК начал проверку после поста Лебедева о мощах святых и Ленине

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Следственный комитет России начал проверку после поста Артемия Лебедева о мощах святых и Ленине. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на правоохранительные органы.

В ведомстве отметили, что проверяют информацию о возможном нарушении права на свободу совести и вероисповеданий.

В своем телеграм-канале Лебедев рассказал, что не понимает, почему в мавзолеях лежат "напоказ трупики". Он также удивился количеству людей, которые хотят посетить подобные места и приложиться к мощам.

"Согласно имеющимся данным, на странице Лебедева было опубликовано в нецензурных выражениях высказывание о святых мощах", – рассказали правоохранители.

Ранее дизайнеры студии Лебедева выложили в Instagram серию открыток к Хеллоуину, на одной из них был изображен кинотеатр в огне. Сам Лебедев рассказал, что эта картинка была нарисована еще в 2017 году – до трагедии в "Зимней вишне". Открытка была ироничным ответом на негативную реакцию на фильм "Матильда".

