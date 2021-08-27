Артемий Лебедев прокомментировал реакцию москвичей на скульптуру "Большая глина № 4"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Дизайнер Артемий Лебедев удивился тому, что людям не понравилась скульптура Урса Фишера "Большая глина № 4", установленная на Болотной набережной в Москве. В инсталляции он увидел философское и глубокое высказывание автора.

"Причем заметьте, что она (инсталляция) еще и временная. Она постоит всего пару месяцев. Скульптура, которая похожа на то, как скульптор начинает свою работу: он берет куски глины, сначала их слепляет вместе, а потом постепенно начинает придавать этой глине форму", – приводит слова Лебедева RT.

16 августа в Москве завершилась установка скульптуры "Большая глина № 4" швейцарского художника Урса Фишера. 12-метровую инсталляцию, которая расположилась напротив ГЭС-2, собирали по частям около 20 рабочих с использованием подъемного крана. Она представляет собой увеличенную в 50 раз копию комка глины, которую Фишер разминал в руках.

После размещения фото скульптуры в соцсетях пользователи отреагировали неоднозначно. Одни восхитились творением, увидев в нем нечто оригинальное, другие подвергли его критике и удивились, почему оно находится в центре столицы.

При этом власти Москвы заявили, что не видят негатива во временной установке данной работы. По их мнению, она делает город интересным и вызывает отклик со стороны жителей.