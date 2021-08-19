Собчак обвинила в отсутствии вкуса россиян, критикующих "Большую глину № 4"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Ксения Собчак ответила критикующим скульптуру "Большая глина № 4" москвичам, которые сравнили инсталляцию с экскрементами. По ее словам, люди, которые во всем видят испражнения, должны искать проблему в себе, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
"Не видят они свое сознание лоха, или, если мягче, "ненасмотренного человека". Когда все, что непонятно, все, что мало изучено, надо тут же облить помоями и с ними же сравнить", – написала Собчак в Instagram.
Она подчеркнула, что в россиянах живет дремучее сознание, а автор скульптуры Урс Фишер – великий художник, который создал то, что обнажает отсутствие вкуса у зрителя. Собчак также объяснила, что под безвкусицей понимает "голубые огоньки", оливье, шутки про тещу и тому подобное.
12-метровую инсталляцию "Большая глина № 4" установили напротив ГЭС-2 на Болотной набережной в воскресенье, 15 августа. Ее собирали по частям около 20 рабочих с использованием подъемного крана.
Скульптура представляет собой увеличенную в 50 раз копию комка глины, которую Фишер разминал в руках. Как отметили в фонде современного искусства V-A-C, она символизирует незавершенность и преображение.
Новая скульптура на Болотной набережной вызвала споры среди москвичей
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