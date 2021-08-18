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Культура

13:24

Еще одна инсталляция итальянского художника появится у здания ГЭС-2 в Москве

культура город

Фото: instagram.com/ad_magazine

Вторая инсталляция итальянского художника Джузеппе Пеноне "Пространство света" появится 19 августа во дворе дома культуры "ГЭС-2" в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе фонда современного искусства V-A-C.

"В этой работе 2008 года Джузеппе Пеноне анализирует пересечение и взаимодействие двух миров – людей и растений", – сказали в пресс-службе.

Работа создавалась в местечке под названием Долина чудес на границе Италии и Франции. Художник нашел поваленную лиственницу, удалил часть веток и покрыл дерево толстым слоем воска. После чего с восковых моделей отлил из бронзы объект, представляющий собой разделенный на восемь фрагментов полый ствол дерева.

"Снаружи он несет на себе следы рук художника, а на его позолоченной внутренней поверхности различим рисунок древесной коры. Видимое сходство этих оттисков означает для Пеноне очевидную и неразрывную связь между человеком и природой – мотив, который он исследует в своем творчестве на протяжении многих десятилетий", – отмечают в фонде.

Первая работа под названием "Большая глина №4" Урса Фишера из Швейцарии вызвала споры среди горожан. Критику высказал и глава Общественного совета при министерстве культуры Михаил Лермонтов.

Дом культуры "ГЭС-2" уже введен в эксплуатацию, завершены работы по благоустройству прилегающей территории, в том числе Патриаршего пешеходного моста и спуска к воде Водоотводного канала. Также обустроена площадка для временного экспонирования крупногабаритных работ современного искусства, что предполагает постоянную ротацию различных художественных объектов.

21 августа фонд V-A-C объявил о запуске программы "ГЭС-2: Спуск", в рамках которой пройдут медиаторские туры об истории и архитектуре ГЭС-2 и занятия по различным направлениям йоги.

"Спуск – место отдыха, которое уже полюбилось москвичам и гостям столицы, теперь станет еще удобнее: здесь появятся дизайн-объекты от Гарри Нуриева", – сообщили в пресс-службе.

Ранее напротив ГУМа на Красной площади установили шестиметровую скульптуру "Стабильная композиция" художника Романа Ермакова. Она состоит из объемных белых шаров и овалов разного размера. После размещения ее фото в соцсетях пользователи отреагировали неоднозначно. Одни восхитились творением, увидев в нем нечто оригинальное, другие подвергли его критике и удивились, почему оно находится в центре столицы.

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