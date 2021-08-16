Скульптуру "Большая глина № 4" установили на Болотной набережной в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

В Москве завершилась установка скульптуры "Большая глина № 4" швейцарского художника Урса Фишера. Об этом сообщает ТАСС.

12-метровую инсталляцию, которая расположилась напротив ГЭС-2, собирали по частям около 20 рабочих с использованием подъемного крана. Она представляет из себя увеличенную в 50 раз копию комка глины, которую Фишер разминал в руках.

"Запечатленный в громадном размере обычный рабочий материал в самом начале обретения задуманной формы – знак незавершенности, преображения и становления", – объяснили в фонде современного искусства V-A-C.

До этого "Большая глина № 4" выставлялась на площади Синьории во Флоренции и в Москве появилась впервые, однако работы Урса Фишера уже приезжали в российскую столицу: в 2016 году в музее "Гараж" прошла его персональная выставка "Маленький топор".

Ранее в рамках открытого фестиваля искусств "Черешневый лес" напротив ГУМа на Красной площади установили шестиметровую скульптуру "Стабильная композиция" художника Романа Ермакова. Она состоит из объемных белых шаров и овалов разного размера. По словам автора, инсталляция символизирует стабильность при переходе из пятого в третье, земное измерение.

После размещения ее фото в соцсетях пользователи отреагировали неоднозначно. Одни восхитились творением, увидев в нем нечто оригинальное, другие подвергли его критике и удивились, почему оно находится в центре столицы.

