Автор скульптуры из белых шаров на Красной площади ответил на нападки критиков

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Художник-скульптор Роман Ермаков рассказал Москве 24 о смысле скульптуры "Стабильная композиция", которая вызвала неоднозначную реакцию пользователей интернета из-за ее неординарного исполнения и расположения на Красной площади.
Шестиметровая скульптура "Стабильная композиция" Романа Ермакова представлена на выставке российского паблик-арта "Красный сад" у ГУМа на Красной площади в рамках открытого фестиваля искусств "Черешневый лес".
Она состоит из объемных белых шаров и овалов разного размера. После размещения фото скульптуры в соцсетях пользователи отреагировали неоднозначно. Одни восхитились творением, увидев в нем нечто оригинальное, другие подвергли его критике и удивились, почему оно находится в центре столицы.
Ермаков объяснил, что скульптура символизирует стабильность при переходе из пятого в третье, земное измерение. Она состоит из четырех вертикальных элементов, имеющих различные отчленения в своей вертикали. И если пройти против часовой стрелки, то можно от большого цельного вертикального элемента дойти до элемента, который расчленен на пять шаров.
По словам Ермакова, все его работы направлены на созерцание и он дает возможность зрителю самостоятельно интерпретировать их. "Если зрителю работа не понравилась и он никак не захотел с ней вступить в диалог, это тоже хорошо. Значит, он просто идет мимо, до следующего художника, и с кем-то у него произойдет вот этот диалог", – подчеркнул скульптор.
На вопрос о негативных комментариях в интернете Ермаков ответил, что старается их не читать. "Я для себя давно решил, что никакие комментарии не читаю и не смотрю отзывы, потому что, к сожалению, в этом всем нет никакой конструктивной критики. Это голословная полемика, которая говорит о том, что громче всех обычно бывают люди, которым всегда все не нравится", – сказал он.
Кроме того, по мнению скульптора, люди склонны отвергать все то, что непривычно и ново.
Скульптор также отметил, что причиной негативного восприятия современного искусства может быть банальная лень. "Я считаю, что это человеческая лень: они постояли, посмотрели и даже не читают, что написано на информационном стенде", – отметил он.
При этом скульптор добавил, что любит и поддерживает конструктивную критику, если "оценку дает человек, который погрузился в эту историю и попробовал понять, что, может быть, это больше чем просто горошины".
По словам Ермакова, есть очень много людей, которые оставляют добрые и прекрасные отзывы. "Люди интерпретируют очень интересно. Кто-то находит близкую себе по теме визуальную сторону, это помогает человеку в дальнейшем задуматься о чем-то еще, чего он не предполагал", – отметил скульптор.
Ермаков полагает, что в таких спорах важно отстоять позицию художника и не повестись на мнение толпы. Зачастую, если такие проекты в городе являются не временными, а постоянными, люди постепенно к ним привыкают, указал он. И то, что сначала воспринималось как нечто инородное, через пару лет становится частью постоянного мира, заключил художник.
Выставка российского паблик-арта "Красный сад" в рамках открытого фестиваля искусств "Черешневый лес" проходит на Красной площади до 31 августа.
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