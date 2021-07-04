В "Аптекарском огороде" пройдет выставка декоративно-лиственных растений

Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл
В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" пройдет выставка декоративно лиственных растений, с 9 по 22 июля москвичам представят десятки видов разнообразных цветов и кустарников. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу сада.
"С 9 по 22 июля в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" пройдет выставка декоративно-лиственных растений от лучших цветоводов Москвы. В программе – хосты, лилии, розы, злаки, папоротники, водные растения, гейхеры, подофиллы, астильбы, роджерсии, декоративные кустарники самых разнообразных размеров и форм", – говорится в сообщении.
Отмечается, что посетители смогут увидеть как хорошо известные сорта, так и новинки мировой селекции, представленные в оригинальных композициях. Понравившиеся растения можно будет заказать прямо на выставке.
Организаторами экспозиции выступили секция "Малораспространенные и декоративно-лиственные растения" клуба "Цветоводы Москвы" при Обществе восстановления и охраны природы.
Ранее в ГУМе стартовал фестиваль цветов. Вдоль линий и фасада магазина появились пышные клумбы, на которых высадили в общей сложности 600 тысяч саженцев. Фестиваль продлится до 1 сентября.
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