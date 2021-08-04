Фотовыставка "Объективно о Москве" откроется в "Доме на Брестской"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице идет прием заявок на фотовыставку "Объективно о Москве". Зарегистрироваться можно до 10 августа текущего года.

Принять участие в выставке могут как профессионалы, так и любители. Фотохудожникам предложат на выбор сразу несколько номинаций: "Вперед в будущее!", "Наедине с городом", "Городская среда", "Геометрия пространства" и некоторые другие. Можно участвовать в трех категориях сразу.

В конкурсную программу можно включить только те снимки, которые сделаны в период с 1 августа 2019 года по 1 августа 2021 года.

Выставка готовых работ пройдет в "Доме на Брестской" с 25 августа по 4 сентября. Все снимки будет оценивать специальная экспертная комиссия в составе фотографов, преподавателей профильных учреждений и представителей других сфер искусства.

В июле стало известно, что москвичка Татьяна Мерзлякова стала победителем конкурса мобильной фотографии iPhone Photography Awards 2021 в категории "Путешествия". В этой номинации впервые выиграл участник из России.