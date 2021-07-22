Девушка из РФ впервые победила в конкурсе фотографий на iPhone

Фото: Татьяна Мерзлякова – IPPAWARDS
В конкурсе мобильной фотографии iPhone Photography Awards 2021 в категории "Путешествия" победил снимок москвички Татьяны Мерзляковой, сделанный во время поездки в Териберку. Об этом сообщили в пресс-службе компании Apple.
Как сообщает РИА Новости, в данной категории впервые победил участник из России. Татьяна Мерзлякова рассказала, что фото она сделала во время спонтанного путешествия на Кольский полуостров. Там минувшей зимой она хотела увидеть северное сияние.
"Там было -27 по Цельсию и большая влажность. Даже в перчатках сложно в таких условиях включить камеру. Эта фотография без ретуши, только поправлена экспозиция встроенными инструментами камеры в iPhone", – отметила она.
В компании рассказали, что в этом году участниками конкурса стали люди более чем из 140 стран. Они прислали тысячи фотографий, сделанные на iPhone.
Ранее сообщалось, что на Тверском бульваре проходит фотовыставка "От динамо-машин до электростанций", которая продлится до 1 августа. Проект приурочен к 100-летнему юбилею плана ГОЭЛРО и 170-летию со дня подписания первого российского контракта "Сименс и Гальске".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: