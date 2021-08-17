Искусствоведы высказались о новой скульптуре на Болотной набережной в Москве

На Болотной набережной Москвы установили скульптуру "Большая глина № 4". Арт-объект стал предметом бурных обсуждений в интернете: жители столицы спорят о его "привлекательности". Разбираемся, почему современное искусство вызвало у горожан неоднозначную реакцию и как оценивают искусствоведы это творение.



Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Искусство на Болотной набережной

Необычная скульптура появилась на Болотной набережной 15 августа. Она представляет собой 12-метровый арт-объект в виде бесформенного куска глины. Автор и создатель инсталляции – швейцарский художник Урс Фишер. Идея скульптуры родилась у него, когда он разминал в руках комок глины. Теперь застывший в необычной форме и увеличенный в 50 раз комок могут наблюдать москвичи в центре города.

В фонде современного искусства V-A-C объяснили смысл арт-объекта как знак незавершенности и становления.





фонд современного искусства V-A-C Запечатленный в громадном размере обычный рабочий материал в самом начале обретения задуманной формы – знак незавершенности, преображения и становления.

Скульптура останется на Болотной набережной не навсегда, она временная. Однако некоторые горожане уже выступают против ее нахождения в центре столицы и сравнивают внешний вид инсталляции с экскрементами.



Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Особо бурные обсуждения развернулись на странице в Instagram телеведущего Максима Галкина, который одним из первых негативно высказался и высмеял этот арт-объект.





Максим Галкин телеведущий Это кошмар. Но это как бы современное искусство.

К негодованию Галкина присоединилась актриса и юмористка Елена Воробей. "Мать моя! Навалил от души!" – написала она со смайлами в комментариях под фото скульптуры. "Без смысла, но, слава богу, без запаха", – подхватила подписчица Светлана.

Однако сформировался и лагерь тех, кто встал на сторону художника и смог по достоинству оценить необычные формы. "На глину тоже можно смотреть по-разному: можно как на грязь, а можно как на шедевр в процессе рождения. Кто что видит", – отмечает пользовательница Мария.

"Дело не в плохом искусстве, а в плохом взгляде", – присоединяется Артем. Защитники современного искусства рекомендуют критикам прочитать историю создания скульптуры и попытаться понять, что хотел сказать автор.

Следует отметить, что "Большая глина № 4" ранее уже выставлялась во Флоренции на площади Синьории.



Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Новое всегда критикуют

Бурные обсуждения вокруг современных арт-объектов в столице поднимаются не впервые. Ранее критике подверглась скульптура Романа Ермакова "Стабильная композиция", выставленная на Красной площади. Горожане сравнили ее с огромными белыми горошинами, непонятно зачем установленными в центре столицы.

По мнению искусствоведа, директора Музея имени Андрея Рублева Михаила Миндлина, проблема в восприятии современного искусства может крыться в том, что многие "воспитаны на традиционной структуре".

"Вообще доминируют вкусы XIX века. Хотя то, что устанавливалось в XIX веке, казалось тоже эпатажным. Когда в Париже была построена Эйфелева башня, выдающиеся деятели мировой культуры, такие как Виктор Гюго, считали, что это ужас и позор. А сегодня это символ Парижа во всем мире", – пояснил Миндлин в интервью Москве 24.





Михаил Миндлин искусствовед, директор Музея имени Андрея Рублева Это было всегда. Все новое, что предлагается широкому, неподготовленному зрителю, вызывает отторжение, совершенно невообразимые сравнения и неадекватные реакции.

Искусствовед отметил, что в России "наблюдается некая деградация общественного вкуса". Однако есть и те, кто по достоинству может оценить современное искусство, добавил он. "Есть бесконечное множество отзывов представителей новой генерации, молодого поколения, которые только приветствуют это. Им хочется жить в современном городе, а не в среде, от которой пахнет нафталином, как из бабушкиного сундука", – подчеркнул Миндлин.



Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Развитие визуальной культуры

Россиянам пока сложно воспринимать такие современные скульптуры из-за низкой визуальной культуры, считает галерист, член Ассоциации искусствоведов Сергей Попов. "Общество так неоднозначно воспринимает, потому что оно все еще чудовищно образованно у нас в России. Это основная причина", – отметил он в диалоге с Москвой 24.

Галерист подчеркнул, что с темой неоформленной глины, из которой лепится скульптура, лучшие художники и скульпторы работают последние несколько десятилетий.





Сергей Попов галерист, член Ассоциации искусствоведов Это большое счастье, что в Москву привезена огромная вещь художника такого уровня. Урс Фишер – это мировая звезда, с ним почитают за счастье работать все крупнейшие музеи мира.

По мнению Попова, "Большая глина № 4" напоминает именно пластичный, неоформленный материал – глину. "Тем людям, которым эта форма напоминает экскременты, наверное, лучше обратиться к психологу", – добавил эксперт.

Попов также отметил, что установка скульптуры в центре Москвы "показывает нашу близость к европейским столицам, в которых раньше эта вещь выставлялась". И если бы арт-объект был выставлен где-то в другом месте, парке, то это бы не было так выразительно, считает галерист.

По мнению специалиста, благодаря таким временным инсталляциям у горожан, которые никогда не интересовались подобным искусством, может появиться желание больше об этом узнать и увидеть другие эксперименты современных художников.