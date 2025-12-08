08 декабря, 21:07Экономика
Путин заявил о необходимости усилить контроль за оборотом наличных в России
В России необходимо усилить контроль за оборотом наличных средств в рамках борьбы с теневой экономикой и нелегальной занятостью. На проблему обратил внимание Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
"Важно кардинально сократить нелегальную занятость, которая нарушает права граждан Российской Федерации", – цитирует президента RT.
При этом глава государства призвал к взвешенным решениям при реализации этой инициативы, чтобы не препятствовать экономическому росту. В частности, добросовестным предпринимателям нужно предоставить дополнительные преимущества и возможности для развития.
Правительство России в апреле разработало план противодействия нелегальной занятости на период 2025–2027 годов. Документ был согласован в заинтересованных ведомствах, а также получил одобрение трехсторонней комиссией.
Всего план состоит из 18 мер, в том числе сбора данных о неработающих трудоспособных россиянах, усиления практической роли регионов в борьбе с незаконным наймом, а также профилактики подмены трудовых отношений гражданско-правовыми.
