Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 декабря, 21:07

Экономика

Путин заявил о необходимости усилить контроль за оборотом наличных в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России необходимо усилить контроль за оборотом наличных средств в рамках борьбы с теневой экономикой и нелегальной занятостью. На проблему обратил внимание Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Важно кардинально сократить нелегальную занятость, которая нарушает права граждан Российской Федерации", – цитирует президента RT.

При этом глава государства призвал к взвешенным решениям при реализации этой инициативы, чтобы не препятствовать экономическому росту. В частности, добросовестным предпринимателям нужно предоставить дополнительные преимущества и возможности для развития.

Правительство России в апреле разработало план противодействия нелегальной занятости на период 2025–2027 годов. Документ был согласован в заинтересованных ведомствах, а также получил одобрение трехсторонней комиссией.

Всего план состоит из 18 мер, в том числе сбора данных о неработающих трудоспособных россиянах, усиления практической роли регионов в борьбе с незаконным наймом, а также профилактики подмены трудовых отношений гражданско-правовыми.

"Деньги 24": правительство РФ утвердит план по борьбе с теневой экономикой

Читайте также


властьэкономика

Главное

Как аномально теплый декабрь повлияет на фауну Московского региона?

Некоторые животные уже впали в спячку – например ежи и барсуки

Есть перелетные птицы, которые улетели, и те, которые остались в силу разных причин

Читать
закрыть

Почему люди стали чаще страдать от панических атак?

Одной из причин эксперты считают доступ к большому объему разноплановой информации

Панических атак стало больше, потому что многие научились правильно диагностировать это состояние

Читать
закрыть

Возможно ли ввести обязательную 13-ю зарплату для бюджетников в РФ?

В Госдуме предложили ввести выплату в размере не менее среднемесячного оклада педагогов и медиков

Однако эксперты уверены: предложенная инициатива, возможно, и не понадобится

Читать
закрыть

Сократят ли рабочую неделю для сотрудников с детьми до 39 часов?

Мера позволит родителям уделять больше внимания воспитанию и детей

Однако эксперты уверены: предложение не учитывает некоторые нюансы рынка труда

Читать
закрыть

Как добиться наказания для шумных соседей?

Существуют нормативы по шуму, закон о тишине и статья о защите прав собственника от нарушений

Нужно зафиксировать время и характер звука, а также записать свидетелей

Читать
закрыть

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика