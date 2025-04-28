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28 апреля, 06:34

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РБК: власти разработали план противодействия нелегальной занятости в РФ

В РФ разработали план противодействия нелегальной занятости – СМИ

Фото: depositphotos/fizkes

Российское правительство разработало план противодействия нелегальной занятости на период 2025–2027 годов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект распоряжения кабмина.

Документ уже согласован в заинтересованных ведомствах, его разработкой занимался Минтруд. Кроме того, проект одобрила российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений.

По информации издания, всего план состоит из 18 мер, в том числе сбора данных о неработающих трудоспособных россиянах, усиления практической роли регионов в борьбе с незаконным наймом, а также профилактики подмены трудовых отношений гражданско-правовыми.

Этот план заменит мероприятия по снижению уровня теневой занятости и легализации трудовых отношений, которые действовали в 2022–2024 годах.

Ранее Минтруд предложил внести изменения в Трудовой кодекс (ТК), чтобы более четко определить признаки трудовых отношений и исключить их смешение с гражданско-правовыми отношениями, а также избежать возможных спорных ситуаций.

Помимо этого, Минцифры планирует создать систему, которая позволит работодателям проверять достоверность информации, указанной соискателями в резюме. Подобный кейс планируется запустить в этом году.

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