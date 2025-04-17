В России предложили ввести проверку данных соискателей работодателями

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Минцифры планирует создать систему, которая позволит работодателям проверять достоверность информации, указанной соискателями в резюме. Об этом в ходе First Russian Data Forum сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

"Есть несколько кейсов, которые мы хотим реализовать в этом году. Один из них касается кадров. Мы считаем, что любой работодатель, естественно, с согласия кандидата-соискателя, должен иметь возможность проверить те данные, которые указаны в резюме", – передает слова министра ТАСС.

Он подчеркнул, что подтверждение опыта, стажа и образования должно быть простым процессом.

Министр уточнил, что подобный кейс планируется запустить в этом году. По его словам, это упростит найм и проверку данных кандидатов, сделав рынок труда прозрачнее.

Ранее директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина рассказала, что чаще всего россиян увольняют за прогулы. Также сотрудников могут лишить работы из-за проявлений агрессии с коллегами и появления на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, 18 апреля в Москве пройдет Всероссийская ярмарка трудоустройства. Посетители смогут познакомиться с более чем 3 тысячами вакансий 130 работодателей.