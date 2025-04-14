Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет в Москве 18 апреля

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет в Москве в пятницу, 18 апреля. Посетители познакомятся с более чем 3 тысячами вакансий 130 работодателей, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Москва стремится к тому, чтобы каждый житель столицы, который ищет работу или хочет изменить карьерный трек, мог сделать это быстро, комфортно и с поддержкой профессионалов", – отметила она.

По словам Раковой, желающим предложат пройти собеседования. Они смогут получить предложения о работе, проконсультироваться с карьерными экспертами и пройти профтестирование.

Масштабная образовательная программа пройдет во флагманском центре "Моя работа" на улице Шаболовке.

"Москвичи смогут узнать, как запустить собственное дело, познакомиться с юридическими аспектами самозанятости и узнать, как защитить личные данные в интернете. Для тех, кто интересуется искусственным интеллектом, пройдет практический тренинг по созданию делового резюме, экспертного профиля и портретных фото с помощью нейросетей", – указала пресс-служба комплекса соцразвития Москвы.

Ранее молодых специалистов в области информационных технологий пригласили пройти стажировку по программе "ИТ-город" в правительстве Москвы. Проект рассчитан на выпускников и студентов профильных учебных заведений в возрасте от 18 до 35 лет.

Стажировка пройдет по одному из 10 направлений, среди них – "Бизнес и системный анализ", "Разработка" и "Техническая поддержка".

