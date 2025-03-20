20 марта, 10:11Мэр Москвы
Собянин: более 90% выпускников предпрофклассов поступили в вуз по своему профилю
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
Свыше 90% выпускников предпрофессиональных классов поступили в вуз на факультет по своему профилю, сообщил Сергей Собянин в телеграм-канале.
Мэр рассказал, что в столичных школах есть инженерный, медицинский, предпринимательский, психолого-педагогический классы, медиакласс и IT-класс.
В прошлом учебном году предпрофессиональный экзамен сдали около 15,6 тысячи ребят. Почти четыре тысячи из них смогли получить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в вузы-партнеры, указал Собянин.
Он напомнил, что предпрофессиональные классы открыты в более чем 70% городских школ.
Ранее Собянин заявил, что в ближайшие годы в Москве появятся пять школ будущего. Учебные заведения возведут в Пресненском, Мещанском, Басманном и Таганском районах.
Кроме того, в столице продолжается обновление образовательной инфраструктуры в рамках масштабной программы "Моя школа".
Собянин рассказал об участии школьников в проекте "Образовательные вертикали"