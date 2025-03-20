Собянин: более 90% выпускников предпрофклассов поступили в вуз по своему профилю

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Свыше 90% выпускников предпрофессиональных классов поступили в вуз на факультет по своему профилю, сообщил Сергей Собянин в телеграм-канале.

Мэр рассказал, что в столичных школах есть инженерный, медицинский, предпринимательский, психолого-педагогический классы, медиакласс и IT-класс.

В прошлом учебном году предпрофессиональный экзамен сдали около 15,6 тысячи ребят. Почти четыре тысячи из них смогли получить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в вузы-партнеры, указал Собянин.

Он напомнил, что предпрофессиональные классы открыты в более чем 70% городских школ.

Ранее Собянин заявил, что в ближайшие годы в Москве появятся пять школ будущего. Учебные заведения возведут в Пресненском, Мещанском, Басманном и Таганском районах.

Кроме того, в столице продолжается обновление образовательной инфраструктуры в рамках масштабной программы "Моя школа".