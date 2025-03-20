Собянин: для учеников 1–6-х классов откроются курсы по математике и технологиям

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

С нового учебного года в столице появятся учебные курсы по математике, науке и технологиям для учеников 1–6-х классов. Об этом сообщил Сергей Собянин в телеграм-канале.

Как рассказал мэр, ученики будут выполнять творческие задания, которые помогут им развить логику, пространственное и аналитическое мышление.

Кроме того, в городе будут проводиться новые олимпиады, в том числе экспериментальные. Они направлены на раннее выявление талантов у детей и последующую индивидуальную поддержку. В апреле 2026 года состоится олимпиада "Готов к жизни в умном городе" для учеников 3–4-х классов, отметил градоначальник.

"Такие нововведения – ответ на рост интереса столичных школьников к точным наукам. Например, в этом году ЕГЭ по профильной математике планируют сдавать рекордные 60% выпускников", – подытожил глава города.

Ранее Собянин обратил внимание, что последние результаты ЕГЭ доказывают качество знаний и конкурентоспособность московских выпускников. По его словам, в прошлом году в столице стало больше выпускников, набравших 220 баллов и выше по трем предметам ЕГЭ – таких ребят уже 38,3%. Помимо этого, растет число выпускников, поступающих в вузы на бюджетные места.

Также мэр заявил, что в текущем году правительство Москвы продолжит реализацию важных проектов в сфере образования. Он отметил среди приоритетных проектов развитие профильного и предпрофессионального образования, формирование современной предпрофессиональной среды в старшей школе, усиление математического и естественно-научного образования в школах.