Сергей Собянин рассказал о новых ключевых сервисах МЭШ

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сервис "Цифровой учитель" по математике запустили на платформе "Московской электронной школы" (МЭШ). Об этом Сергей Собянин написал в телеграм-канале.

По словам мэра, "Цифровой учитель" помогает учащимся 5–9-х классов устранить пробелы в знаниях. На данный момент им пользуются более 470 тысяч школьников.

Собянин отметил, что внедрили новый подход к повышению квалификации педагогов, который основан на объективной оценке их работы по результатам независимых диагностик, ОГЭ и ЕГЭ.

Успешный столичный опыт перенимают и другие российские регионы. В настоящее время сервисами МЭШ пользуются свыше четырех миллионов педагогов, учащихся и родителей Калужской, Московской и Тюменской областей, а также республик Татарстан и Дагестан, подчеркнул мэр.

Между тем правительство Москвы в 2025 году продолжит реализовывать важные проекты в сфере образования. Среди них – развитие профильного и предпрофессионального образования, формирование современной предпрофессиональной среды в старшей школе, усиление математического и естественно-научного образования в школах.

Помимо этого, планируется развивать сервисы МЭШ, а также модернизировать систему среднего профессионального образования под интересы работодателей.