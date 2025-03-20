20 марта, 09:19Мэр Москвы
Мэр Москвы назвал приоритетные проекты в сфере образования
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В этом году правительство Москвы продолжит реализацию важных проектов в сфере образования, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.
Среди приоритетных проектов – развитие профильного и предпрофессионального образования, формирование современной предпрофессиональной среды в старшей школе, усиление математического и естественно-научного образования в школах.
Кроме того, город планирует развивать сервисы "Московской электронной школы" и провести модернизацию системы среднего профессионального образования под интересы работодателей.
Вместе с тем в Москве будут созданы дополнительные бюджетные места для девятиклассников, модернизированы около 50 действующих средних образовательных учреждений, а также созданы условия для профессионального развития и поддержки педагогов, рассказал мэр столицы.
"Все эти планы обоснованы высокими результатами учеников и условиями работы педагогов", – отметил Собянин.
Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал , что около 79 школ и детских садов возвели в Новомосковском административном округе с 2020 года.
Строительство велось за счет бюджетных и внебюджетных средств, при этом 62 объекта возвели девелоперы. Суммарная площадь всех зданий, предназначенных для 12,2 тысячи воспитанников и 27,6 тысячи школьников, составляет около 700 тысяч квадратных метров.
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