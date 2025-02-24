В инженерных и ИТ-классах появились новые возможности для столичных школьников

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Свыше 5,2 тысячи единиц учебно-лабораторного оборудования было направлено московским образовательным учреждениям для инженерных и ИТ-классов в этом учебном году. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает Агентство "Москва".

По словам вице-мэра, в школы были переданы станки с числовым программным управлением, робототехнические конструкторы и иное оборудование, используемое на предприятиях. Например, язык программирования С++, который вошел в число техник, переданных инженерным и ИТ-классам, применяется специалистами в создании игр и приложений.

Заммэра Москвы отметила, что новое оборудование поможет детям освоить программирование, анализ данных, искусственный интеллект. Кроме того, школьники смогут сами собирать модели роботов-манипуляторов, а также гусеничных и шагающих роботов.

Всего в инженерных и ИТ-классах учатся свыше 20 тысяч школьников. Многие из них, отмечает Ракова, поступают в будущем в профильные университеты на направления, связанные с техническими науками, современным производством и цифровыми технологиями.

За последние 5 лет число научных и технических кружков для детей увеличилось примерно на 40%. Например, сейчас в Москве открыто более 45 тысяч секций подобного рода, которые посещают около 800 тысяч учеников.

