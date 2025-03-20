Собянин: результаты ЕГЭ доказывают качество знаний московских выпускников

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Последние результаты ЕГЭ доказывают качество знаний и конкурентоспособность московских выпускников. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что в 2024 году стало больше выпускников, набравших 220 баллов и выше по трем предметам ЕГЭ – таких ребят уже 38,3%. Также растет число выпускников, поступающих в вузы на бюджетные места.

Кроме того, Собянин добавил, что столичные школьники регулярно побеждают на разных олимпиадах. Например, в 2023/2024 учебном году школьники получили 1 331 диплом победителя и призера (43% от общего числа) заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. А в 2024 году на международных предметных олимпиадах получено 24 медали, из них 19 золотых.

"Согласно международным исследованиям, московские школьники демонстрируют высокие результаты и занимают лидирующие позиции в чтении, математике, естественных науках и информационной грамотности", – сказал Собянин.

Между тем столичные выпускники уже начали писать тренировочные работы перед единым государственным экзаменом (ЕГЭ), который в этом году планируют сдать более 71 тысячи школьников. Испытания будут проходить до 19 апреля. Выпускники будут выполнять тренировочные работы по 11 предметам.

Досрочный период сдачи ЕГЭ начнется 21 марта. Вместе с резервными днями он продлится до 21 апреля. Основной период написания экзаменов в этом году пройдет 23 мая, а 3 и 4 июля будут днями пересдач.