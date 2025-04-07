Молодых специалистов приглашают на IT-стажировку в мэрии Москвы

Фото: пресс-служба департамента информационных технологий города Москвы

Молодых специалистов в области информационных технологий приглашают пройти стажировку по программе "ИТ-город" в правительстве Москвы, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Проект рассчитан на выпускников и студентов профильных учебных заведений в возрасте от 18 до 35 лет. Прием заявок стартует 14 апреля и продлится до 29 мая. За это время все желающие могут заполнить анкету на карьерном портале.

После этого претенденты пройдут несколько этапов отбора, включая тестирование, выполнение профильного задания и собеседование.

"Программа пользуется популярностью. На предыдущий поток поступило больше четырех тысяч заявок. В 2025 году шанс проявить себя получат порядка 180 студентов и выпускников", – сообщила Сергунина.

Стажировка проходит по одному из 10 направлений, среди них "Бизнес и системный анализ", "Разработка" и "Техническая поддержка". Она длится шесть месяцев и предполагает оплату.



В рамках стажировки участники будут работать под руководством наставников над развитием важных городских IT-проектов, среди которых:



порталы mos.ru и "Узнай Москву";

единая медицинская информационно-аналитическая система;

платформа "Московская электронная школа";

туристический сервис Russpass.

После завершения практики многие студенты могут получить предложения о трудоустройстве и остаться в столичной IT-команде. Сейчас в ней уже около 130 выпускников программы. Один из них – специалист по роботизации Данила Казанцев.

По его словам, проект помог ему открыть новые возможности и внести вклад в цифровое развитие столицы.

"Осознание того, что я помогаю улучшать проекты, которыми пользуются миллионы жителей столицы, стало стимулом для продолжения работы на благо города", – отметил Казанцев.

Вместе с тем москвичи смогут получить теоретические знания и практические навыки по нескольким направлениям в рамках академии "Молодежь Москвы", на портале которой уже открылась регистрация, инновационно-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ.

Проект включает направления "Цифровое пространство", "Личный бренд" и "Медиасреда". В каждом из них предусмотрены разноплановые образовательные программы.