"Техноград" пригласил москвичей пройти обучение по новым программам

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Жители Москвы смогут получить теоретические знания и практические навыки по нескольким направлениям в рамках академии "Молодежь Москвы" инновационно-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина, передает портал мэра и правительства столицы.

"Проект включает направления "Цифровое пространство", "Личный бренд" и "Медиасреда". В каждом из них предусмотрены разноплановые образовательные программы. Москвичи могут выбрать ту, что отвечает их профессиональным интересам", – отметила Сергунина.

Курс "Искусственный интеллект в креативных профессиях" ориентирован на дизайнеров, художников, сценаристов, маркетологов и специалистов в области контента – здесь горожане узнают не только правовые аспекты работы с нейросетями, но и возможности искусственного интеллекта в области генерации медиаконтента.

Участники программы "Программирование телеграм-ботов" смогут написать свой сценарий, поработать с платежными системами и научаться администрировать проекты, а программа "Дизайн. Базовый уровень" познакомит с историей дизайна, основами композиции и цифровыми инструментами для создания интерфейсов.

В другом курсе из блока "Медиасреда" расскажут о создании сайтов в конструкторе, а в "PR и создание личного бренда" упор будет сделан на развитие навыков выступления и самопрезентации, а также на оформление соцсетей.

Регистрация на первый поток уже открыта на портале "Молодежь Москвы". Обучение будет проходить как онлайн, так и очно – в смешанном формате. По итогам программы участники получат сертификаты о дополнительном образовании и возможность попасть на стажировку в одну из столичных фирм.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что на северо-западе Москвы появятся сразу 15 образовательных учреждений. В частности, на Волоколамском шоссе, в районе Покровское-Стрешнево, возводят уже пять объектов. Среди них – новый корпус Курчатовской школы. Там запроектированы инженерные и академические лабораторно-исследовательские комплексы для изучения естественных наук.

