Собянин рассказал, как преобразится школа в Бибиреве после модернизации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве проводится комплексная модернизация школы в Бибиреве, которая позволит создать новую образовательную среду для учащихся, заявил в телеграм-канале Сергей Собянин.

Мэр отметил, что в ходе модернизации будет обновлен фасад, кровля, инженерные системы, дверные и оконные блоки, а также обновлена внутренняя отделка и установлена новая мебель и оборудование.

По словам Собянина, в школе появятся современные учебные кабинеты с прозрачными дверями, что сделает учебный процесс более комфортным благодаря дополнительному освещению. Кроме того, в учебном заведении создадут пространства с раздвижными трансформируемыми перегородками для работы в больших и малых группах и медиатеку с зонами для индивидуальных и командных занятий.

Вместе с тем школьники получат возможность заниматься в новых спортивном и гимнастическом залах и смогут проводить время в специальных зонах отдыха. На пришкольной территории планируется разместить беговые дорожки, площадки для прыжков в длину, баскетбола, мини-футбола, настольного тенниса и комплекса ГТО.

"Ученики смогут углубленно изучать математику, физику, биологию, иностранные языки. Продолжим реализацию проектов "Математическая вертикаль" и "Кадетский класс", откроется "Предпринимательский класс". Все желающие смогут дополнительно посещать спортивные и танцевальные секции, шахматы, театр, изучать основы программирования, робототехники, VR", – отметил Собянин.

Модернизация школы в Бибиреве завершится до начала нового учебного года, добавил мэр.

Ранее Собянин рассказал, что с 1 сентября в Москве появятся учебные курсы по математике, науке и технологиям для учеников 1–6-х классов. Учащиеся будут выполнять творческие задания, которые помогут им развить логику, пространственное и аналитическое мышление.

Кроме того, мэр заявил, что в этом году правительство Москвы продолжит реализацию важных проектов в сфере образования. Он отметил среди приоритетных проектов развитие профильного и предпрофессионального образования, формирование современной предпрофессиональной среды в старшей школе, усиление математического и естественно-научного образования в школах.

