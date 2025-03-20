Восемь крупных школ возведут в ТиНАО до конца 2026 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Инвесторы до конца 2026 года планируют возвести в ТиНАО восемь крупных школ суммарной площадью более 200 тысяч квадратных метров. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, каждое из образовательных учреждений будет рассчитано более чем на тысячу учащихся. В общей сложности они принесут округам свыше 10 тысяч учебных мест. Школы появятся в составе ЖК в районах Филимонковском, Внуково и Коммунарка.

Проектировщикам зданий предстоит создать условия не только для учебной, но и научно-исследовательской деятельности учеников. Проекты подразумевают универсальные и специализированные классы с высокотехнологичным оборудованием, лабораторно-исследовательские комплексы, медиатеки, спортивные блоки с залами для занятий физкультурой и гимнастикой, актовые залы. В школьных дворах сделают спортивные зоны, а также проведут озеленение.

Один из самых крупных проектов – школу на 2,1 тысячи мест – реализуют в районе Внуково, отметил глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин. Он уточнил, что учебное заведение площадью более 30 тысяч "квадратов" строят в составе ЖК "Переделкино Ближнее".

Четырехэтажное здание будет состоять из трех корпусов, объединенных центральной частью. Внутри оборудуют универсальные и специализированные учебные кабинеты, в которых установят интерактивные доски, проекторы и современные акустические системы.

Для теоретических и практических занятий по инженерно-физическому направлению предусмотрены два лабораторно-исследовательских комплекса. В школе сделают медиатеку и пространства для индивидуальных занятий.

Также в здании разместится спортивный комплекс, оборудованный четырьмя спортзалами с возможностью зонирования, гимнастическим залом и залом для альтернативных занятий.

Уличный спорткомплекс будет состоять из футбольного поля с беговыми дорожками, спортплощадками для командных и индивидуальных игр, также предусмотрены зоны для отдыха и занятий воркаутом. На прилегающей территории высадят свыше 100 деревьев и трех тысяч кустарников и цветников. Общая площадь озеленения составит порядка 10 тысяч "квадратов".

В свою очередь, председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков указал, что соцобъекты находятся под контролем комитета на всем протяжении строительства. Суммарно инспекторы уже провели более 60 выездных проверок для проверки качества работ.

В школах и детских садах, которые проектируются и возводятся в Москве, учитываются вопросы безопасности детей, воспитателей и учителей. Для этого монтируют видеонаблюдение и системы контроля доступа, организуют посты охраны с тревожными кнопками и средствами досмотра. Также в образовательных учреждениях создаются условия для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Между тем в столице в ближайшие годы построят пять школ будущего. Они появятся в Пресненском, Мещанском, Басманном и Таганском районах, рассказал ранее Сергей Собянин.

Более того, в этом году специалисты приводят в порядок еще около 50 учреждений. Свыше 35 тысяч детей смогут получать образование в современных, комфортных и высокотехнологичных классах.