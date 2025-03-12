В Москве создан экспертный совет для подготовки школьников в точных науках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице создан экспертный совет по развитию математического и естественно-научного образования в школах. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра по вопросам соцразавития Анастасию Ракову.

Она отметила, что Москва стремится сохранить лидерство в сфере образования. Для этого усиливаются ключевые направления для обеспечения высокого уровня знаний и подготовки детей к будущему. Одно из таких направлений – развитие школьного математического и естественно-научного образования.

Весной, уточнила Ракова, город приступит к формированию новой системы подготовки и повышения квалификации учителей математики, а с нового учебного года в образовательных учреждениях появятся учебные курсы по математике, наукам и технологиям для 1–6-х классов. Для проработки образовательных решений в этом направлении и создается экспертный совет, пояснила она.

По словам вице-мэра, в этот совет вошли свыше 50 специалистов в области точных наук. Среди них – тренеры олимпиадных сборных, ученые, преподаватели вузов, учителя столичных школ, члены предметных экзаменационных комиссий, а также выпускники-победители международных олимпиад.

Экспертный совет будет заниматься согласованием и экспертизой дополнительных образовательных программ, учебных пособий, курсов повышения квалификации для педагогов и анализом лучших педагогических практик.

Как указали в пресс-службе комплекса соцразвития Москвы, совет возглавил ректор МГПУ Игорь Реморенко. Кроме того, в состав вошли представители МГУ, МФТИ и НИУ ВШЭ.

Ранее Сергей Собянин утвердил приоритет развития столичной системы образования на текущий год. В Москве увеличат нормативы финансирования на одного школьника, чтобы повысить качество образования и выровнять нормативы для учащихся 5–11-х классов. На это выделят 46 миллиардов рублей.

Также мэр принял решение о развитии системы математического и естественно-научного образования в школах и увеличении числа бюджетных мест в колледжах для выпускников 9-х классов.