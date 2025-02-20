"Газета.ру": более четверти опрошенных россиян испытывают тревожность при поиске работы

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Более 25% россиян испытывают повышенную тревожность при поиске работы. При этом раздражительность и плохое настроение сопутствуют трудоустройству у 18% опрошенных, следует из исследования, с которым ознакомилась "Газета.ру".

В ходе опроса 19% респондентов указали, что испытывают апатию во время поиска работы. Более того, каждому четвертому участнику исследования оказалось эмоционально тяжело переживать этот период.

Свыше 20% признались, что испытывают страх, так как думают, что не смогут найти работу. Примерно столько же считают, что их профессиональные навыки вызывают сомнения из-за неудачных попыток трудоустройства. Еще 13% респондентов предпочитают взять паузу, чтобы после продолжить поиски работы.

При этом женщины реже мужчин говорили об отсутствии негативных эмоций в этот период. Также пятая часть респондентов рассказала, что не меняет образ жизни во время трудоустройства, в то время как треть россиян стараются больше спать и соблюдать режим дня.

Еще 30% проводят больше времени с семьей, а почти 25% уделяют время спорту и активности. Также женщины отметили, что стараются покупать что-то себе во время поисков работы.

О походе к психологам рассказали лишь 4% респондентов. Свыше 50% опрошенных отметили, что самостоятельные попытки справиться со стрессом не всегда приносят желаемый результат. Помимо них, 42% участников исследования, по большей части мужчины, не готовы обратиться к психологу.

После устройства на работу у 16% россиян не исчезали негативные эмоции и симптомы. Треть опрошенных продолжает прилагать усилия для полного восстановления.

Результаты другого исследования показали, что сообщения в нерабочее время и грамматические ошибки больше всего раздражают россиян в рабочих чатах и переписках. Кроме того, 36% респондентов высказались о долгом ожидании ответа, а почти 34% не любят голосовые сообщения и различные англицизмы, включая "асап" и "отфидбечить".