РИА Новости: 40% россиян в рабочих чатах раздражают ошибки и сообщения в нерабочее время

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Сообщения в нерабочее время и грамматические ошибки больше всего раздражают россиян в рабочих чатах и переписках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования одного из сервисов по подбору вакансий.

"По 40% опрошенных указали на эти факторы", – уточняется в данных.

Кроме того, 36% респондентов высказались о долгом ожидании ответа, а почти 34% не любят голосовые сообщения и различные англицизмы, включая "асап" и "отфидбечить". 27% россиян раздражают неопределенные или отсутствующие дедлайны, а 17% не нравится переизбыток эмодзи.



Обычно работники общаются со своим руководителем и коллегами из отдела – так ответили по 19% опрошенных россиян. Еще 18% указали на переписку с коллегами из других отделов. По 13% респондентов чаще вступают в онлайн-общение с клиентами, 12% – с партнерами, а 10% – с подрядчиками.

Кроме того, 8% россиян используют служебную переписку для общения с представителями государственных учреждений, а с представителями СМИ любят общаться 3%. Реже всего, 2%, используют рабочие чаты для переписки с инвесторами и спонсорами.

"Большинство же опрошенных (61%) предпочитают общаться в переписке со всеми категориями, указанными в опросе", – говорится в итогах исследования.

Всего в опросе, который проходил с 10 по 13 февраля 2025 года, приняли участие свыше 3 600 человек из всех регионов России.

Ранее большинство россиян заявили, что сокращение рабочей недели до четырех дней положительно повлияет на их настроение. 61% участников опроса уверены, что за счет этого уменьшится уровень стресса. При этом 21% опрошенных думают, что в таком случае ничего не изменится, а 11% предполагают, что столкнутся со сложностями.

