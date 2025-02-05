Опрос: пробки на дорогах стали самым популярным оправданием опозданий на работу

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Самым популярным объяснением опозданий на работу у россиян стали пробки на дорогах (28% опрошенных). В число более редких причин вошли кони и котики, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование SuperJob.

В опросе приняли участие 1 000 респондентов. Исследование проводилось среди менеджеров по персоналу и других представителей кадровых служб.

По словам аналитиков, на втором месте по популярности оказалось оправдание "проспал" с 13% голосов. Каждый десятый работодатель чаще всего слышит оправдания о проблемах с общественным транспортом. Также работники оправдываются проблемами с будильниками (6%), семейными проблемами (5%), авариями на дорогах (4%) и плохим самочувствием (3%).

Эйчары назвали и нестандартные оправдания, к примеру: "Забыл, что трудоустроился...", "Засмотрелся на рассвет", "Перепутал дни недели". В их число вошли и ситуации, подстроенные хвостатыми ("Кони перегородили дорогу"; "Любимая кошка окотилась"; "Уснул котик утром на человеке").

Ранее почти половина работодателей (45%) пожаловалась на джоб-хоппинг, когда из компании уходят те, кто проработал меньше года. Такое часто практикуют представители рабочего и обслуживающего персонала.

40% работодателей заметили частые увольнения квалифицированных сотрудников. Почти такой же процент указали на аналогичную тенденцию среди обслуживающего персонала и начинающих специалистов. При этом самые низкие показатели были зафиксированы у руководителей и топ-менеджмента.