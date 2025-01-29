Фото: depositphotos/HayDmitriy

Треть россиян признались, что часто испытывают раздражение на работе. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты опроса аналитиков сервиса по поиску работы.

В свою очередь, 55% опрошенных заявили, что чувство раздражения у них возникает редко, а 11% вообще его не испытывают.

Главной причиной раздражения во время рабочего процесса 45% респондентов назвали моменты, где руководство не хочет принимать аргументы в споре. Также опрошенных раздражают множество задач и отчетов, а также большое количество звонков и встреч.

Среди поводов для раздражения на работе опрошенные также выделили невозможность взять отпуск в нужное время, шум от коллег, беседы в рабочее время и навязывание в участии в офисной жизни.

В опросе приняли участие более 3,5 тысячи человек.

Ранее финансист Анастасия Моргунова назвала лучшие месяцы для отпуска в 2025 году. По ее словам, отпуск лучше брать в те месяцы, в которых 22–23 рабочих дня. По 22 рабочих дня в текущем году зафиксируется в апреле, сентябре и декабре, а 23 – в июле и октябре.