Российские студенты назвали самые перспективные отрасли для карьеры

Фото: пресс-служба "Газпром нефти"

Нефтегазовая промышленность, IT-индустрия, банковская и рекламные сферы названы наиболее привлекательными отраслями среди российских студентов, говорится в исследовании, проведенном аналитиками рейтинга Best Company Award.

В опросе приняли участие более 8 тысяч студентов из 40 вузов России, учащиеся магистратуры и выпускники 2024 года. Респонденты оценили более 200 компаний, которые активно развивают бренд работодателя и используют продвинутые программы для привлечения талантливых молодых специалистов.

Помимо IT-сферы, которая, как отмечают аналитики, теряет свою популярность, студентов интересует образовательная отрасль, консалтинг и нефтегазовая промышленность. Среди компаний в нефтяной отрасли самой привлекательной для начала карьеры респонденты назвали "Газпром нефть", которой принадлежит Московский НПЗ.

В свою очередь, в пресс-службе "Газпром нефти" отметили, что в штате компании работают более 30 тысяч молодых специалистов – около 6% сотрудников это недавние выпускники вузов и колледжей.

Среди самых важных факторов при выборе компании опрошенные отметили соблюдение баланса между личной жизнью и работой, стабильность и надежность предприятия, а также быстрый карьерный рост.

Ранее сообщалось, что в России откроют Всероссийский молодежный медиацентр. После запуска медиацентра молодые специалисты будут иметь возможность освещать региональные и федеральные события, стажироваться на базе крупных компаний и получать профессиональные навыки.