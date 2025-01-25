Глава Росмолодежи поддержал идею студентов открыть Всероссийский молодежный медиацентр

Фото: телеграм-канал "росмолодёжь"

Проект Всероссийского молодежного медиацентра поможет реализовать начинающим специалистам творческий потенциал, считает глава Росмолодежи Григорий Гуров. Он поддержал инициативу в День российского студенчества, сообщается в телеграм-канале ведомства.

"В офисе Росмолодежи прошла встреча более 50 активистов из 17 вузов и медиацентров молодежных медиа с руководителем ведомства", – говорится в публикации.

После запуска медиацентра молодые специалисты будут иметь возможность освещать региональные и федеральные события, стажироваться на базе крупных компаний и получать профессиональные навыки.

Ранее Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем российского студенчества. У столичных студентов, по его словам, есть все возможности для реализации талантов, культурного развития, занятий спортом, активного участия в жизни города и успешного начала карьеры. Мэр пожелал им верных друзей, успешной учебы, ярких достижений в работе и жизни.

