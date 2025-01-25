Собянин поздравил москвичей с Днем студентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем российского студенчества. В своем телеграм-канале мэр также напомнил, что 270 лет назад, в День святой Татьяны, был основан Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ).

По словам главы города, именно с открытия этого вуза началась новая эпоха в истории российского образования и науки.

"Сегодня Татьянин день отмечают сотни тысяч московских студентов – умных, энергичных, целеустремленных. Вместе с профессией вы получаете в столице отличные возможности для реализации талантов, культурного развития, занятий спортом, активного участия в жизни города и успешного начала карьеры", – подчеркнул Собянин.

Он пожелал им верных друзей, успешной учебы, ярких достижений в работе и жизни, а также выразил надежду на то, что звание московского студента будет вдохновлять их на покорение новых вершин.

Ранее сообщалось, что в честь Дня студента Главархив Москвы открывает выставку "Первый в России". Она посвящена истории развития МГУ с XVIII века по настоящее время. В экспозиции представлены различные документы, охватывающие период более 200 лет развития этого учебного заведения.