Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин принял участие в заседании попечительского совета МГУ, которое прошло во главе с Владимиром Путиным.

"Город и старейший национальный университет связывает плодотворное сотрудничество – в последние годы оно стало еще продуктивнее", – отметил столичный градоначальник в телеграм-канале.

Во взаимодействии с ученым заведением город создает Инновационный научно-технологический центр МГУ "Воробьевы горы". Собянин обратил внимание, что из проектов уже готовы и введены в эксплуатацию кластер "Ломоносов" с благоустроенной территорией, пешей доступностью к станциям метро "Университет", "Ломоносовский проспект" и "Раменки" и дорожная магистраль центра МГУ, которая вошла в Раменский бульвар.

Кроме того, столичные службы провели работы в сквере Главного здания университета и благоустроили улицы Менделеевскую, Академика Хохлова, Лебедева и участки улиц Колмогорова и Академика Самарского, прилегающие к МГУ.

Между тем во время заседания Путин заявил, что правительство Москвы полностью выполнило свои обязательства по созданию инновационной долины "Воробьевы горы". Столица построила флагманский кластер "Ломоносов", сформировала необходимую дорожную сеть и провела комплексное благоустройство территории вокруг кластера, а также главного здания МГУ.

Кластер "Ломоносов" открылся в конце января 2023 года. За год работы резидентами учреждения стали около 60 инновационных компаний, рассказала ранее заммэра столицы Наталья Сергунина.