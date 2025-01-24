Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 января, 18:45

Мэр Москвы

Собянин принял участие в заседании попечительского совета МГУ

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин принял участие в заседании попечительского совета МГУ, которое прошло во главе с Владимиром Путиным.

"Город и старейший национальный университет связывает плодотворное сотрудничество – в последние годы оно стало еще продуктивнее", – отметил столичный градоначальник в телеграм-канале.

Во взаимодействии с ученым заведением город создает Инновационный научно-технологический центр МГУ "Воробьевы горы". Собянин обратил внимание, что из проектов уже готовы и введены в эксплуатацию кластер "Ломоносов" с благоустроенной территорией, пешей доступностью к станциям метро "Университет", "Ломоносовский проспект" и "Раменки" и дорожная магистраль центра МГУ, которая вошла в Раменский бульвар.

Кроме того, столичные службы провели работы в сквере Главного здания университета и благоустроили улицы Менделеевскую, Академика Хохлова, Лебедева и участки улиц Колмогорова и Академика Самарского, прилегающие к МГУ.

Между тем во время заседания Путин заявил, что правительство Москвы полностью выполнило свои обязательства по созданию инновационной долины "Воробьевы горы". Столица построила флагманский кластер "Ломоносов", сформировала необходимую дорожную сеть и провела комплексное благоустройство территории вокруг кластера, а также главного здания МГУ.

Кластер "Ломоносов" открылся в конце января 2023 года. За год работы резидентами учреждения стали около 60 инновационных компаний, рассказала ранее заммэра столицы Наталья Сергунина.

Читайте также


мэр Москвыобразование
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика