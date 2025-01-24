24 января, 21:45Общество
В Сеченовском Университете отметили День студента пирогами и конкурсами
В Сеченовском Университете накануне Дня российского студенчества прошел ежегодный праздник "Пироги на Пироговской". Эта традиция появилась в 2018 году по инициативе студентов.
В рамках мероприятия для учащихся испекли рекордный трехметровый пирог, который лично разрезал и раздал ректор университета, академик РАН Петр Глыбочко.
По словам ректора, праздник помогает поддержать студентов в период сессии: угощения и теплая атмосфера создают возможности для отдыха.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.