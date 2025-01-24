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24 января, 21:45

Общество

В Сеченовском Университете отметили День студента пирогами и конкурсами

В Сеченовском Университете отметили День студента пирогами и конкурсами

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В Сеченовском Университете накануне Дня российского студенчества прошел ежегодный праздник "Пироги на Пироговской". Эта традиция появилась в 2018 году по инициативе студентов.

В рамках мероприятия для учащихся испекли рекордный трехметровый пирог, который лично разрезал и раздал ректор университета, академик РАН Петр Глыбочко.

По словам ректора, праздник помогает поддержать студентов в период сессии: угощения и теплая атмосфера создают возможности для отдыха.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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