В Сеченовском Университете отметили День студента пирогами и конкурсами

В Сеченовском Университете накануне Дня российского студенчества прошел ежегодный праздник "Пироги на Пироговской". Эта традиция появилась в 2018 году по инициативе студентов.

В рамках мероприятия для учащихся испекли рекордный трехметровый пирог, который лично разрезал и раздал ректор университета, академик РАН Петр Глыбочко.

По словам ректора, праздник помогает поддержать студентов в период сессии: угощения и теплая атмосфера создают возможности для отдыха.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.