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19 января, 17:15

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Собянин: число проектов КРТ увеличилось в 1,6 раза за 2024 год

Собянин: число проектов КРТ увеличилось в 1,6 раза за 2024 год

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Число проектов комплексного развития территорий (КРТ) за прошлый год увеличилось в более чем в полтора раза. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Сейчас в Москве на разных стадиях проработки и реализации находятся 302 таких проекта. Программа охватила более четырех тысяч гектаров бывших промзон, незастроенных и неэффективно используемых участков. На них возведут 6 миллионов 700 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации и множество социальных объектов, пояснил мэр.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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