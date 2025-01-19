19 января, 17:15Новости
Собянин: число проектов КРТ увеличилось в 1,6 раза за 2024 год
Число проектов комплексного развития территорий (КРТ) за прошлый год увеличилось в более чем в полтора раза. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Сейчас в Москве на разных стадиях проработки и реализации находятся 302 таких проекта. Программа охватила более четырех тысяч гектаров бывших промзон, незастроенных и неэффективно используемых участков. На них возведут 6 миллионов 700 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации и множество социальных объектов, пояснил мэр.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.