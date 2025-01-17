В Москве внесли более 1,3 тыс изменений в правила землепользования и застройки в 2024 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Москомархитектура в прошлом году одобрила внесение свыше 1,3 тысячи изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) по обращениям жителей, инвесторов и города, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, больше всего поправок оформили в третьем квартале, когда в утвержденные ПЗЗ внесли 448 корректировок, что составляет 33% от общего числа изменений за весь год. Также более 300 поправок внесли для земельных участков в ТиНАО – 22% от общего количества изменений в ПЗЗ, добавил Ефимов.

В числе крупных прошлогодних проектов, где понадобилось внесение корректировок в ПЗЗ, – территория строящего кампуса НИУ МГСУ, рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. Она уточнила, что там появится ледовая арена площадью пять тысяч квадратных метров. Спортобъект построят в рамках реконструкции существующего Дворца спорта, пояснила она.

Между тем в 2024 году москвичи купили у города 33,3 гектара земли, или 290 участков, для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Из них почти 140 объектов выкупили по льготной цене, остальные – по итогам торгов. На территориях, проданных на аукционе, граждане смогут возвести свыше 74 тысяч "квадратов" жилой и коммерческой недвижимости.