Более 25 проектов планировки территории улично-дорожной сети утвердят в Москве

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Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) утвердит более 25 проектов планировки территории улично-дорожной сети в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба столичного градостроительного комплекса со ссылкой на заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

"Активное развитие Москвы требует качественного обустройства дорог и прилегающих к ним зон", – напомнил вице-мэр.

В пресс-службе комплекса добавили, что проектирование объектов улично-дорожной сети считается основой пространства, безопасного как для пешеходов, так и для автомобилистов.

В свою очередь, председатель комитета Юлиана Княжевская добавила, что в прошлом году Москомархитектура одобрила несколько значимых проектов планировки, включая участок улицы Малыгина от Тайнинской до Челюскинской, фрагмент Широкой улицы от Осташковской до Тайнинской, а также отрезок улиц Руставели и Фонвизина.

Между тем в 2024 году дорожный каркас Москвы вырос на 100 километров. В столице появились 25 тоннелей, эстакад, мостов и путепроводов, а также 15 пешеходных переходов. Всего за 2011–2024 годы были выстроены 25% от существующей улично-дорожной сети города.

